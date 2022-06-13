Хирн: «Якщо Джошуа поб'є Усика, ви побачите бій Ентоні з Ф'юрі в грудні»

Промоутер розповів, що вже в кінці року може відбудуться бій за звання абсолютного чемпіона суперважкої ваги

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн розповів, що в разі перемоги Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) в реванші з Олександром Усиком (19-0, 13 КО), який відбудеться в серпні, вже в кінці поточного року може відбудуться бій за звання абсолютного чемпіона суперважкої ваги між AJ і Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО), незважаючи на заяву «Циганського Короля» про завершення кар'єри.

Промоутера цитує The Sun:

«Я думаю, бій між Джошуа і Ф'юрі завжди буде актуальний. Так, коли я йду по вулиці, люди до сих пір задають мені питання, навіть сьогодні: «Коли AJ поб'ються з Ф'юрі?» Я відповідаю: «Спочатку у нього бій з Усик». І слід приблизно така реакція: «Оу, невже?» Звичайно, ніхто не хоче потерпіти дві поразки поспіль, але ж Усик - також паундовий боєць, і я думаю, зараз він, можливо, займає перше місце в P4P. У поразці Усик немає нічого жахливого, і Ф'юрі завжди актуальний. Однак, бій за звання абсолютного чемпіона світу між Джошуа і Ф'юрі став би найбільшим в історії спорту. І я думаю, якщо Джошуа поб'є Усика, ви побачите цей бій в грудні».

Реванш Олександр Усик - Ентоні Джошуа перенесений на серпень.