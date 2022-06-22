Хирн: «Джошуа хоче стати триразовим чемпіоном світу і поквитатися з Усик»

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) найбільше хоче битися з володарем титулів WBA / WBO / IBF Олександром Усиком (19-0, 13 KO).

Промоутера цитує ресурс Boxing247:

Це єдиний поєдинок, якого хотів AJ. Він міг погодитися на проміжний бій або інший поєдинок поза домовленістю про реванш. Джошуа не був у цьому зацікавлений. Він хоче бути чемпіоном світу, стати триразовим чемпіоном і поквитатися з Олександром Усиком».