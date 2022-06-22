Джошуа - про другий бій з Усик: «Я король камбеков»
Хирн: «Джошуа хоче стати триразовим чемпіоном світу і поквитатися з Усик»
Промоутер заявив, що AJ найбільше хоче битися з українцем
08:50
Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) найбільше хоче битися з володарем титулів WBA / WBO / IBF Олександром Усиком (19-0, 13 KO).
Промоутера цитує ресурс Boxing247:
«Коли ти влаштовуєш бій такого масштабу, особливо в новому і незвичайному місці, цей процес займає більше часу. Я думаю, що через проблеми, що виникли у Олександра Усика, і, безумовно, також стосуються України, цей бій однозначно відбудеться на кілька місяців пізніше, ніж очікувалося. Я радий, що ми нарешті тут.
Це єдиний поєдинок, якого хотів AJ. Він міг погодитися на проміжний бій або інший поєдинок поза домовленістю про реванш. Джошуа не був у цьому зацікавлений. Він хоче бути чемпіоном світу, стати триразовим чемпіоном і поквитатися з Олександром Усиком».
Реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.
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