Хирн: «Усик не готовий битися в Лондоні, якщо в іншому місці йому пропонують в 4 - 5 раз більше грошей»

Промоутер розповів, що українець наполіг на тому, щоб реванш з AJ відбувся в Саудівській Аравії

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн розповів, що власник титулів WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 KO) наполіг на тому, щоб реванш з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) відбувся в Саудівській Аравії. Промоутера цітіурет портал boxingscene.com: «Чесно кажучи, бокс - це вам не гольф і не шахи. Тут люди ризикують життям і здоров'ям. Між іншим, поділ призового фонду буде в співвідношенні 50/50. Так що у нас, кажучи по правді, просто не було іншого вибору. Ми б із задоволенням провели реванш в Лондоні і забезпечили б Джошуа перевагою у вигляді підтримки співвітчизників. Але знаєте що? Усик і його команда не готові битися в Лондоні, якщо десь в іншому місці їм пропонують в 4 - 5 раз більше грошей. Завдання боксерів - завершити кар'єру так, щоб потім забезпечити всім необхідним своїх дітей. І я допомагаю їм в цьому». Реванш Усик - Джошуа перенесений на серпень.

Рене Тер Велде