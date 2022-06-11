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Хирн: «Усик не готовий битися в Лондоні, якщо в іншому місці йому пропонують в 4 - 5 раз більше грошей»

Промоутер розповів, що українець наполіг на тому, щоб реванш з AJ відбувся в Саудівській Аравії
Бокс Професійний бокс
16:50
Хирн: «Усик не готовий битися в Лондоні, якщо в іншому місці йому пропонують в 4 - 5 раз більше грошей»

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн розповів, що власник титулів WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 KO) наполіг на тому, щоб реванш з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) відбувся в Саудівській Аравії.

Промоутера цітіурет портал boxingscene.com:

«Чесно кажучи, бокс - це вам не гольф і не шахи. Тут люди ризикують життям і здоров'ям. Між іншим, поділ призового фонду буде в співвідношенні 50/50. Так що у нас, кажучи по правді, просто не було іншого вибору. Ми б із задоволенням провели реванш в Лондоні і забезпечили б Джошуа перевагою у вигляді підтримки співвітчизників. Але знаєте що? Усик і його команда не готові битися в Лондоні, якщо десь в іншому місці їм пропонують в 4 - 5 раз більше грошей.

Завдання боксерів - завершити кар'єру так, щоб потім забезпечити всім необхідним своїх дітей. І я допомагаю їм в цьому».

Реванш Усик - Джошуа перенесений на серпень.

Рене Тер Велде
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Теги

Олександр Усик Ентоні Джошуа Едді Хирн

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