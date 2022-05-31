Хірн: «Я вірю, що Хейні переможе»
Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн упевнений, що Девін Хейні (27-0, 15 KO) виграє у абсолютного чемпіона Джорджа Камбососа
(20-0, 10 KO), повідомляє boxingnews24.com
«Потрібно поважати Хейні, оскільки він погодився на цю угоду заради бою. У нього немає промоутера, немає ніякої допомоги. Його тато не зміг приїхати до Австралії.
Я зараз навіть не знаю, хто буде судити поєдинок, але нам потрібно поважати Хейні, оскільки він вірить, що його талант дозволить йому перемогти Камбососа. На прес-конференції він виглядав добре. Девін дуже сильний ментально. Я не бачу, що всі ці речі, про які я говорив раніше, на нього вплинули. Мене хвилює, що стиль Камбососа і шум натовпу дозволять йому вигравати і красти раунди.
Я вірю, що Хейні переможе. Сподіваюся, що він зможе це зробити виграти суддівським рішенням. Я люблю і поважаю Джорджа, але вболіваю за Хейні».
Нагадаємо, раніше Камбосос і Хейні влаштували словесну перепалку через Василя Ломаченка.
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