Хірн: «Я вірю, що Хейні переможе»

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн упевнений, що Девін Хейні (27-0, 15 KO) виграє у абсолютного чемпіона Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO), повідомляє boxingnews24.com



Я зараз навіть не знаю, хто буде судити поєдинок, але нам потрібно поважати Хейні, оскільки він вірить, що його талант дозволить йому перемогти Камбососа. На прес-конференції він виглядав добре. Девін дуже сильний ментально. Я не бачу, що всі ці речі, про які я говорив раніше, на нього вплинули. Мене хвилює, що стиль Камбососа і шум натовпу дозволять йому вигравати і красти раунди.

Я вірю, що Хейні переможе. Сподіваюся, що він зможе це зробити виграти суддівським рішенням. Я люблю і поважаю Джорджа, але вболіваю за Хейні».