Хирн: «Якщо Усик переможе Джошуа, то Ф'юрі залишиться на пенсії»

Промоутер вважає, що «Циганський Король» більше не вийде на ринг, якщо AJ не переможе в реванші з українцем

Едді Хирн, промоутер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO), вважає, що власник титулу WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) більше не вийде на ринг, якщо його підопічний не переможе в реванші з Олександром Усиком (19-0, 13 KO). Промоутера цитує ресурс boxingnews24.com: «Я думаю, що якщо Усик переможе Джошуа, то Ф'юрі залишиться на пенсії, оскільки я вважаю, що він не захоче битися з Олександром. Але мені здається, що якщо AJ переможе, а я щиро в це вірю, то ви побачите найбільший бій в історії боксу». Реванш Усик - Джошуа перенесений на серпень.

Рене Тер Велде