Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:20
Змішані єдиноборства. Combate Global 9

Хирн: «Якщо Усик переможе Джошуа, то Ф'юрі залишиться на пенсії»

Промоутер вважає, що «Циганський Король» більше не вийде на ринг, якщо AJ не переможе в реванші з українцем
Бокс Професійний бокс
21:30
Хирн: «Якщо Усик переможе Джошуа, то Ф'юрі залишиться на пенсії»

Едді Хирн, промоутер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO), вважає, що власник титулу WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) більше не вийде на ринг, якщо його підопічний не переможе в реванші з Олександром Усиком (19-0, 13 KO).

Промоутера цитує ресурс boxingnews24.com:

«Я думаю, що якщо Усик переможе Джошуа, то Ф'юрі залишиться на пенсії, оскільки я вважаю, що він не захоче битися з Олександром. Але мені здається, що якщо AJ переможе, а я щиро в це вірю, то ви побачите найбільший бій в історії боксу».

Реванш Усик - Джошуа перенесений на серпень.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Ентоні Джошуа Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Едді Хирн

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Як думаєте, справедливо? Стало відомо, як буде ділитися гонорар за реванш Усик – Джошуа
Як думаєте, справедливо? Стало відомо, як буде ділитися гонорар за реванш Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
19:52
Хирн обговорив ймовірність бою Хейні - Ломаченко
Хирн обговорив ймовірність бою Хейні - Ломаченко
Бокс Професійний бокс
19:40
Белью: «Перенесення реваншу з Усик грає на руку Джошуа»
Белью: «Перенесення реваншу з Усик грає на руку Джошуа»
Бокс Професійний бокс
15:25
Де ла Хойя розніс Хірна через поразку Альвареса: «Бівол був ніким»
Де ла Хойя розніс Хірна через поразку Альвареса: «Бівол був ніким»
Бокс Професійний бокс
09 червня 10:30
Красюк підтвердив пріоритетність дати 20 серпня для реваншу Усик – Джошуа
Красюк підтвердив пріоритетність дати 20 серпня для реваншу Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 червня 09:06
Промоутер Джошуа – про реванш з Усиком: «Ми готові підписати всі документи протягом 24 годин»
Промоутер Джошуа – про реванш з Усиком: «Ми готові підписати всі документи протягом 24 годин»
Бокс Професійний бокс
09 червня 08:20

Новини: Бокс

Як думаєте, справедливо? Стало відомо, як буде ділитися гонорар за реванш Усик – Джошуа
Як думаєте, справедливо? Стало відомо, як буде ділитися гонорар за реванш Усик – Джошуа
Професійний бокс
19:52
Хирн обговорив ймовірність бою Хейні - Ломаченко
Хирн обговорив ймовірність бою Хейні - Ломаченко
Професійний бокс
19:40
Райан Гарсія: «Після перемоги в поєдинку з Джервонтой сподіваюся отримати Ломаченко»
Райан Гарсія: «Після перемоги в поєдинку з Джервонтой сподіваюся отримати Ломаченко»
Професійний бокс
18:20
Маклін: «Ломаченко все ще здатний бути топовим легковагою»
Маклін: «Ломаченко все ще здатний бути топовим легковагою»
Професійний бокс
16:55
Белью: «Перенесення реваншу з Усик грає на руку Джошуа»
Белью: «Перенесення реваншу з Усик грає на руку Джошуа»
Професійний бокс
15:25
Майк Тайсон провів гидку аналогію щодо війни в Україні і натякнув, що не став би боротися проти росії
Майк Тайсон провів гидку аналогію щодо війни в Україні і натякнув, що не став би боротися проти росії
Професійний бокс
13:43
Легенда боксу – про Усика: «Я майже нічого не знаю про цього малюка»
Легенда боксу – про Усика: «Я майже нічого не знаю про цього малюка»
Професійний бокс
12:47
«Знайти та знищити». Белью напередодні реваншу Усик – Джошуа назвав Ентоні найшвидшим у дивізіоні
«Знайти та знищити». Белью напередодні реваншу Усик – Джошуа назвав Ентоні найшвидшим у дивізіоні
Професійний бокс
10:39
Лопес влаштував дуель поглядів з 70-річним легендою боксу
Лопес влаштував дуель поглядів з 70-річним легендою боксу
Професійний бокс
10:13
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
18:16
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Футбол Збірна України
05 червня 21:42
Всі новини