Хижняк, Ловчинський, Жасан і компанія – учасники вечора боксу від промоутерської компанії Усика
У програмі шоу заплановано 10 професійних поєдинків
близько 3 годин тому
Промоутерська компанія володаря титулів WBA, WBC та IBF у надважкому дивізіоні Олександра Усика (24-0, 15 КО) Usyk 17 Promotions оголосила учасників вечора боксу, який пройде 21 березня.
У програмі вечора заплановано 10 професійних поєдинків.
Участь у події візьмуть Кіра Макогоненко, Павло Іллюша, Данило Жасан, Айдер Абдураімов, Елвін Алієв, Джамал Кулієв, Дмитро Ловчинський, Микола Лактіонов.
Також на вечорі боксу олімпійський чемпіон Олександр Хижняк дебютує в професіоналах, а Даніель Лапін проведе захист титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі.
Шоу відбудеться в селі Лісники в Equides Club, трансляція – на Суспільне Спорт та DAZN.
Кошти від продажу квитків буде спрямовано на благодійність через Usyk Foundation.
Раніше повідомлялося, що Усик може провести трилогію з Фюрі в кінці 2026 року.
