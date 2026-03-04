Володимир Кириченко

Український промоутер Олександр Красюк для YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН поділився думками про вибір місця проведення бою між володарем титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) і нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Як ви пояснюєте, що місцем бою стане Гіза, Єгипет, хоча здавалося останнім часом, що Меккою боксу останніх трьох років став Ер-Ріяд?

«Я не знаю, що за цим стоїть, тому що я вже більш як пів року не співпрацюю з Усиком, не веду переговорів, не володію особливою інформацією. Але з загальнодоступної інформації можна зробити висновок: якщо Усик – Верховен, то хоча б тоді де? Ага, от, оце круто.

Ну і насправді Усик реалізовує мрію багатьох видатних чемпіонів: перше – битися за великі гроші, друге – з кікбоксером, третє – на єгипетських пірамідах. Ну, офігєть можна».

Це ніби поцілувати якусь там Дженніфер Лопес, щось із того розряду. Щось, чого хочуть усі, але досягне лише хтось один.

«Так. У цьому є певний сенс – спортивного мало, але комерційний… Чесно кажучи, я не знаю, про які гроші йдеться – ну, напевно, що не безкоштовно. Усик уже не на тому рівні, щоб безкоштовно чи за невеличкі гроші боксувати.

А можливо, йдеться про угоду на два поєдинки – і другим стане бій з Тайсоном Фюрі, наприклад, наприкінці року. Може бути і така історія.

Але що треба Усику? Усику треба не програти. Імовірність у нього висока не програти, скажімо так. А по-друге, підготуватися, ну і щоб світова війна закінчилася, а не навпаки набрала сили».

Поєдинок між Усиком та Верховеном пройде 23 травня у Гізі, Єгипет.

