Усик може провести трилогію з Фюрі в кінці 2026 року? Відповів експромоутер українця
Олександр заінтригував увесь боксерський світ
близько 1 години тому
Український промоутер Олександр Красюк для YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН поділився думками про вибір місця проведення бою між володарем титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) і нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.
Як ви пояснюєте, що місцем бою стане Гіза, Єгипет, хоча здавалося останнім часом, що Меккою боксу останніх трьох років став Ер-Ріяд?
«Я не знаю, що за цим стоїть, тому що я вже більш як пів року не співпрацюю з Усиком, не веду переговорів, не володію особливою інформацією. Але з загальнодоступної інформації можна зробити висновок: якщо Усик – Верховен, то хоча б тоді де? Ага, от, оце круто.
Ну і насправді Усик реалізовує мрію багатьох видатних чемпіонів: перше – битися за великі гроші, друге – з кікбоксером, третє – на єгипетських пірамідах. Ну, офігєть можна».
Це ніби поцілувати якусь там Дженніфер Лопес, щось із того розряду. Щось, чого хочуть усі, але досягне лише хтось один.
«Так. У цьому є певний сенс – спортивного мало, але комерційний… Чесно кажучи, я не знаю, про які гроші йдеться – ну, напевно, що не безкоштовно. Усик уже не на тому рівні, щоб безкоштовно чи за невеличкі гроші боксувати.
А можливо, йдеться про угоду на два поєдинки – і другим стане бій з Тайсоном Фюрі, наприклад, наприкінці року. Може бути і така історія.
Але що треба Усику? Усику треба не програти. Імовірність у нього висока не програти, скажімо так. А по-друге, підготуватися, ну і щоб світова війна закінчилася, а не навпаки набрала сили».
Поєдинок між Усиком та Верховеном пройде 23 травня у Гізі, Єгипет.
Раніше стало відомо, хто готуватиме Верховена до мегафайту з Усиком в Єгипті.
