Кішон Девіс напав з кулаками на суперника свого брата — відео
Колишній чемпіон може отримати дискваліфікацію
близько 3 годин тому
Американський легковаговик Кішон Девіс (13-0, 9 КО) опинився в центрі скандалу після вечора боксу в Норфолку, США.
Девіс, який втратив титул WBO у легкій вазі, не вклавшись у вагу, що призвело до скасування його бою з Едвіном Де Лос Сантосом. Це коштувало йому гонорару в понад $1 млн і статусу головного події вечора.
Емоційний стан Кішона загострився після поразки його брата Келвіна Девіса (15-1, 8 КО) від Нахіра Олбрайта (16-2, 7 КО) в со-головному бою.
Кішон та його молодший брата Кеон (4-0, 3 КО) після бою повалили Олбрайта, притиснули головами та утримували. Після цього поліція вивела Кішона з арени. Тепер Девіса можуть дискваліфікувати.
Кеон, який здобув перемогу того вечора, також може бути покараний.
У 2023 році Кішон Девіс відбув тримісячну дискваліфікацію за вживання марихуани.
Поділитись