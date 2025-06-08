Олег Гончар

Американський легковаговик Кішон Девіс (13-0, 9 КО) опинився в центрі скандалу після вечора боксу в Норфолку, США.

Девіс, який втратив титул WBO у легкій вазі, не вклавшись у вагу, що призвело до скасування його бою з Едвіном Де Лос Сантосом. Це коштувало йому гонорару в понад $1 млн і статусу головного події вечора.

Емоційний стан Кішона загострився після поразки його брата Келвіна Девіса (15-1, 8 КО) від Нахіра Олбрайта (16-2, 7 КО) в со-головному бою.

Кішон та його молодший брата Кеон (4-0, 3 КО) після бою повалили Олбрайта, притиснули головами та утримували. Після цього поліція вивела Кішона з арени. Тепер Девіса можуть дискваліфікувати.

📽️ ESPN footage from backstage shows some of the incident that took place earlier tonight between the Davis brothers and Nahir Alright. Albright claims he was jumped and headbutted. Police were called, and Keyshawn Davis had to be escorted out of the Scope Arena in his hometown… pic.twitter.com/vKzcoOdLiU — EverythingBoxing | Darshan Desai (@EverythingBoxi2) June 8, 2025

Кеон, який здобув перемогу того вечора, також може бути покараний.

У 2023 році Кішон Девіс відбув тримісячну дискваліфікацію за вживання марихуани.