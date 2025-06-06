Кішон Девіс та Де Лос Сантос провели дуель поглядів

Титульний бій відбудеться на шоу в Норфолку

близько 6 годин тому

Девіс та Де Лос Сантос / Фото - Yahoo
Девіс та Де Лос Сантос / Фото - Yahoo
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Володимир Кириченко

Американський володар титулу WBO у легкому дивізіоні Кішон Девіс (13-0, 9 КО) та домініканський боксер легкої ваги Едвін Де Лос Сантос (16-2, 14 КО) провели битву поглядів.

Бій пройде 7 червня на шоу в Норфолку, штат Вірджинія, США.

Кішон вперше захищатиме титул, який виграв у бою проти Дениса Берінчика 14 лютого.

Де Лос Сантос у листопаді 2023 року поступився рішенням суддів у поєдинку проти Шакура Стівенсона.

Раніше Кішон пригадав дострокову перемогу на колишнім чемпіоном українцем Берінчиком.

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