Кішон Девіс та Де Лос Сантос провели дуель поглядів
Титульний бій відбудеться на шоу в Норфолку
близько 6 годин тому
Девіс та Де Лос Сантос / Фото - Yahoo
Американський володар титулу WBO у легкому дивізіоні Кішон Девіс (13-0, 9 КО) та домініканський боксер легкої ваги Едвін Де Лос Сантос (16-2, 14 КО) провели битву поглядів.
Бій пройде 7 червня на шоу в Норфолку, штат Вірджинія, США.
Кішон вперше захищатиме титул, який виграв у бою проти Дениса Берінчика 14 лютого.
Де Лос Сантос у листопаді 2023 року поступився рішенням суддів у поєдинку проти Шакура Стівенсона.
Раніше Кішон пригадав дострокову перемогу на колишнім чемпіоном українцем Берінчиком.
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