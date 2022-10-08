«Бій з найкращим». У команді Ломаченка розповіли, як підбирали суперника для повернення в ринг
Клімас: «Лома готовий битися і з Хейні, і з Камбососом»
Менеджер українця запевнив, що Василь бажає стати «абсолютом»
08 жовтня 12:05
Фото: Top Rank
Менеджер Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) Егіс Клімас в інтерв’ю ESNEWS запевнив, що українець зацікавлений в поєдинку за звання абсолютного чемпіона:
Все залежить від Хейні. Ми готові. Якщо Хейні, переможе, або Камбосос, ми готові битися з будь-ким з них. Я думаю, що Лома переможе Девіна.
Послухайте, бокс – це ніколи не може бути просто. Немає нічого легкого у цій грі. Завжди все дуже важко. Фанати Ломи, продовжуйте слідкувати та дивитися. Цей хлопець – видовищний, та робить бої класними.
Нагадаємо, що Ломаченко наступний бій проведе у кінці жовтня. Онлайн трансляція бою Ломаченко – Джемейн Ортіз (16-0-1, 8 KO).
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