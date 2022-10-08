Клімас: «Лома готовий битися і з Хейні, і з Камбососом»

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Менеджер Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) Егіс Клімас в інтерв’ю ESNEWS запевнив, що українець зацікавлений в поєдинку за звання абсолютного чемпіона:



Послухайте, бокс – це ніколи не може бути просто. Немає нічого легкого у цій грі. Завжди все дуже важко. Фанати Ломи, продовжуйте слідкувати та дивитися. Цей хлопець – видовищний, та робить бої класними.