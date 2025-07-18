Володимир Кириченко

Егіс Клімас, менеджер володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО), для DAZN Boxing заявив, що чемпіон IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) не змінився як боксер з моменту першого бою з українцем, з чим не погодився промоутер британця Френк Воррен.

Модератор: «Егісе, ви традиційно дуже впевнені у підготовці Олександра Усика. Що, на вашу думку, забезпечить йому перемогу цієї суботи»?

Егіс Клімас: «Послухайте, він уже зробив це одного разу – і зробить це знову. І ми як команда дуже впевнені у цьому».

Модератор: «Наскільки небезпечним викликом є Даніель Дюбуа? Ви бачите в ньому абсолютно нового бійця, чи це той самий хлопець»?

Егіс Клімас: «Це той самий хлопець. Що він може змінити за кілька років? Знаєте, ви не можете натренувати свій розум — і, як на мене, саме це є його слабкістю».

Модератор: «Не знаю, чи маєте ви відповідь на це, Френк. Це свого роду насмішка над Даніелем, мовляв, розум не тренується. Егіс Клімас стверджує, що за два роки нічого не змінилося. Які ваші думки щодо цього?»

Френк Воррен: «Що ж, побачимо у суботу. Він насправді натренував свій розум у поєдинку з Міллером, у боях з Хрговичем та Ентоні Джошуа. І дуже серйозно – він стає все кращим і кращим, він демонструє свою силу і знає, що може завдати шкоди Усику.

Він уже знає, що має силу – він відчув це. І зараз він набагато сильніший, ніж був два з половиною роки тому».

Егіс Клімас: «Але Олександр – це не той самий суперник, що й ті троє. Він інший. У суботу ввечері на «Вемблі» буде написана історія. Ви все побачите».

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

Усик vs Дюбуа ІІ: битва поглядів перед історичним боєм на Вемблі