Усик vs Дюбуа ІІ: битва поглядів перед історичним боєм на Вемблі
Реванш пройде 19 липня
близько 21 години тому
Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) та володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) провели традиційну битву поглядів напередодні великого реваншу.
Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі відбудеться вже 19 липня на Вемблі в Лондоні.
Нагадаємо, перша зустріч між Усиком і Дюбуа відбулася у серпні 2023 року у Польщі. Тоді українець здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді.
Паркер викликав на бій переможця реваншу Усик – Дюбуа.