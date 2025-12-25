Ексчемпіон світу в хевівейті Володимир Кличко привітав українців з Різдвом.

«Різдво. Будьмо відвертими. Шлях України — це не про капітуляцію, а про суверенітет і право на вибір. Незламні. Ми незламні.

Справжня сила вимірюється не силою удару, а здатністю стояти разом тоді, коли ставки найвищі. Міцність України ґрунтується на рішучості — на волі захищати, обороняти й формувати майбутнє миру.

Майже чотири роки цивільні та інфраструктура перебувають під постійними ударами. Та українці знову й знову доводять: сила волі перетворюється на стійкість навіть у найтемніші миті — особливо на Різдво.

Вільний світ стоїть поруч з Україною, тому що ми повинні захищати наші цінності та наше майбутнє. Бо демократія сильніша за страх. Бо єдність переживає агресію.

Нехай це Різдво підтвердить, за що ми стоїмо — і що ми будуємо разом. Європа приймає виклик. Наша безпека починається вдома.

Заради миру. Заради наших дітей. Заради Європи. Будьмо єдиними. Незламними. Разом ми незламні».