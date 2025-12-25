Кличко: «Нехай це Різдво підтвердить, за що ми стоїмо — і що ми будуємо разом»
Володимир підтримав українців у святковий день
близько 1 години тому
Ексчемпіон світу в хевівейті Володимир Кличко привітав українців з Різдвом.
«Різдво. Будьмо відвертими. Шлях України — це не про капітуляцію, а про суверенітет і право на вибір. Незламні. Ми незламні.
Справжня сила вимірюється не силою удару, а здатністю стояти разом тоді, коли ставки найвищі. Міцність України ґрунтується на рішучості — на волі захищати, обороняти й формувати майбутнє миру.
Майже чотири роки цивільні та інфраструктура перебувають під постійними ударами. Та українці знову й знову доводять: сила волі перетворюється на стійкість навіть у найтемніші миті — особливо на Різдво.
Вільний світ стоїть поруч з Україною, тому що ми повинні захищати наші цінності та наше майбутнє. Бо демократія сильніша за страх. Бо єдність переживає агресію.
Нехай це Різдво підтвердить, за що ми стоїмо — і що ми будуємо разом. Європа приймає виклик. Наша безпека починається вдома.
Заради миру. Заради наших дітей. Заради Європи. Будьмо єдиними. Незламними. Разом ми незламні».
Нагадаємо, Кличко назвав мирний план США для України «планом капітуляції».
