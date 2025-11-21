Володимир Кличко назвав мирний план США для України «планом капітуляції»
Ексчемпіон світу у надважкій вазі різко прокоментував американську пропозицію щодо миру
близько 17 годин тому
Ексчемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко прокоментував мирний план щодо припинення війни в Україні, запропонований США.
У своєму акаунті в соцмережах Кличко заявив:
Це не план миру. Це план капітуляції. Імперська росія отримує землю за свої злочини.
Україна — лише обіцянки, як ті гарантії безпеки 1994 року, написані чорнилом, що зникає.
Нам не потрібно 28 пунктів.
Нам потрібен один: росіє, йди геть!
ЗМІ повідомляють, що в США вимагають від Зеленського погодитися на мирну угоду «до Дня подяки», тобто 27 листопада.
