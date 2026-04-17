Олег Гончар

У центрі столиці відкрився сучасний боксерський простір нового покоління — United Boxing Academy Київ, який уже зараз формує нові стандарти у сфері єдиноборств.

Новий комплекс UBA Київ, створений віцепрезидентом Київського міського осередку Федерації боксу України Єгором Альшевскі та головним тренером Владиславом Балою, розташований на Печерську й орієнтований не лише на професійних спортсменів, а й на новачків.

United Boxing Academy Київ — це не просто боксерський зал на Печерську. Це повноцінний спортивно-рекреаційний комплекс, створений за сучасними американськими стандартами. Простір поєднує функціональність, комфорт і преміальний рівень сервісу, що вже дозволяє називати його найкращим боксерським залом Києва.

Головна ідея — це не просто ще один зал, а простір для людей, які не задовольняються середнім рівнем і приходять не просто тренуватись, а змінювати себе. Засновники прагнуть створити середовище, де кожен — від новачка до професіонала — відчуває результат і підтримку. Це місце, яке має стати другим домом і частиною єдиної спортивної родини.

Сильні сторони UBA Київ — це професійна команда тренерів, сучасні програми тренувань та індивідуальний підхід до кожного клієнта. У клубі переконані, що можуть гарантувати результат незалежно від рівня підготовки. Тут не просто дають тренування — тут створюють середовище, яке змінює людину. Саме тому United Boxing Academy прагне бути не просто залом, а брендом, який піднімає бокс у столиці на новий рівень.

Концепція преміального боксу в Києві тут реалізована на найвищому рівні. Зал оснащений професійним обладнанням світових брендів, зокрема Title та Rival. У розпорядженні відвідувачів — сучасний боксерський ринг, зона мішків, простір для силових тренувань, кардіообладнання та комфортні роздягальні.

Окрему увагу приділено відновленню та комфорту. У UBA Київ є СПА-зона, до якої входять сауна та масажні кабінети, також доступні послуги дієтолога, власна кав’ярня та лаунж-зона. Це дозволяє спортсменам не лише тренуватися, а й повноцінно відпочивати після навантажень. Таким чином, бокс у Києві на Печерську виходить на якісно новий рівень.

Головна ідея створення United Boxing Academy Київ — дати молоді альтернативу вулиці та шкідливим звичкам. Засновник прагне сформувати середовище, де молодь може розвиватися, отримувати дисципліну та будувати сильний характер.

«Ми відкрили United Boxing Academy не просто як спортивний зал. Ми відкрили його, щоб дати молоді реальний вибір — замість вулиці, сигарет, алкоголю та беззмістовного проведення часу здобути дисципліну, силу волі та характер. Тут ми закладаємо фундамент сильної особистості з дитинства. Ми виховуємо не лише бійців, а й людей, які своїм прикладом надихатимуть інших і змінюватимуть життя на краще». Єгор Альшевскі Віцепрезидент КМО ФБУ

Важливим фактором статусу комплексу стала підтримка легенд українського боксу. З відкриттям UBA Київ власників привітали об’єднаний чемпіон світу Олександр Усик, легендарні ексчемпіони світу Володимир Кличко, Денис Берінчик та Віктор Постол. Вони записали персональні привітання та планують регулярно відвідувати зал, проводити майстер-класи й спілкуватися з молодими спортсменами.

Новий сучасний зал, де, крім рингу, є зона з мішками та сектор із тренажерами, створює унікальну можливість для відвідувачів тренуватися поруч із кумирами та отримувати цінні поради від кваліфікованих тренерів. Така взаємодія робить зал не просто місцем для занять, а справжнім центром боксу в Україні.

«До речі, ви чули про United Boxing Academy? Так, це новий боксерський зал у Києві.

Я дуже вдячний засновникам United Boxing Academy за те, що вони знайшли можливість і натхнення відкрити цей зал у складних умовах війни. Уже сьогодні тут тренуються майбутні чемпіони світу, а найголовніше — чемпіони в житті.

Дякую вам за це. Як кажуть, United Boxing Academy — all the way. Слава Україні!» Володимир Кличко

United Boxing Academy наразі відкритий для всіх — від молоді до дорослих. Тут можна займатися як для підтримки фізичної форми, так і будувати професійну кар’єру. Індивідуальний підхід до кожного клієнта, сучасна інфраструктура та сильна команда тренерів формують нову культуру тренувань у столиці.

Крім того, UBA Київ планує активно розвивати спортивну спільноту: організовувати турніри, відкриті тренування та зустрічі з відомими спортсменами. Це створює живу екосистему, яка об’єднує людей навколо спорту та здорового способу життя.