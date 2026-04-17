18 квітня у Львові відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане бій українця Олександра Гриціва проти нігерійця Оландреважі Дуродоли. У межах шоу також заплановано кілька титульних поєдинків за участю українських боксерів.

Особливу увагу привертає поєдинок у напівсередній вазі, де чемпіон за версіями WBC Francophone та WBC International Ярослав Михалушко зустрінеться із Зоравором Петросяном. Підготовка останнього до бою проходила в столиці.

Петросян провів тренувальний табір у залі United Boxing Academy Київ на Печерську. Саме в UBA боксер готувався до одного з ключових поєдинків у кар’єрі, працюючи над фізичною формою та технікою.

Зоравор Петросян. Фото: UBA

United Boxing Academy — сучасний боксерський простір, створений за американськими стандартами. У залі є всі умови для повноцінного тренувального процесу, що дозволило Петросяну якісно підготуватися до титульного бою.

Перед поєдинком обидва боксери мають різні статистичні показники. Петросян здобув 15 перемог, сім із них — нокаутом, і тричі програв. Михалушко залишається непереможеним — 12 перемог, дев’ять нокаутів.

У головному бою вечора Гриців захищатиме титул WBC Francophone у бриджервейті. Українець має рекорд 12-0 і вже провів один успішний захист поясу.

Його суперник Дуродола — один із найнебезпечніших панчерів дивізіону: 44 нокаути у 50 перемогах. Наразі нігерієць підходить до бою на серії з семи перемог.

Ще один титульний поєдинок відбудеться у першій середній вазі, де Максим Молодан з Одещини зустрінеться з аргентинцем Еліасом Маурісіо Аедо.