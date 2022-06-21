Бредлі: «Джошуа необхідно стати сильніше ментально перед боєм з Усик»
«Кольори свободи». Усик прилетів в Саудівську Аравію в особливій футболці
Сьогодні відбудеться прес-конференція перед боєм з Ентоні Джошуа
13:43
Чемпіон світу в надважкому дивізіоні за версіями WBO, WBA і IBF Олександр Усик (19-0, 13 КО) прилетів в Джидду, Саудівська Аравія на прес-конференцію перед реваншем з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
Увагу привертає футболка українця. Вона жовто-синя з надписом: «Кольори свободи».
Не даремно Олександр Красюк казав, що Усик буде використовувати будь-який можливий майданчик для просування важливих повідомлень.
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