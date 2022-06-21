Красюк: «Усик буде спілкуватися з медіа і доносити повідомлення світу наскільки це можливо»

Промоутер Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк в інтерв’ю Rob Tebbutt розповів про те, з яким налаштуванням його боксер підходить до реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО):

Ви можете набрати найкращі кондиції, сильно тренуватися. Але якщо ваше програмне забезпечення в голові погано працює, то не варто сподіватися на успіх. В Усика з цим немає проблем.

Він не дуже любить говорити те, як допомагає Україні у війні, але він робить дійсно багато чого. Багато-багато речей, щоб допомогти усім, кого вона зачепила. Щоб допомогти Україні вийти з цих серйозних проблем.

Сенс його зачіски? Краще запитати у нього. Але цей оселедець – це зачіска козаків, славетних українських воїнів. Думаю, так він налаштовує себе в режим воїна, готовності віддати все, це, певно, частина його підготовки.

Джошуа змінив тренера? Стратегія перемоги – це не про тренера, не про місце, де ти тренуєшся, не про рукавички, взуття, твій одяг, це про те, що у тебе в голові. Усик звик говорити: «Я свій найбільший опонент. Скільки я зможу перемагати самого себе, стільки я буду перемогати будь-кого іншого».

Я не думаю, що Роберт Гарсія може багато чого змінити в стилі Джошуа. Що він може зробити, так це покращити його психологічний стан. Це може зробити його більш складним суперником для Усика, воїном.

Гарсія добре працював з різними боксерами. Думаю, він може використати цей досвід в роботі з Джошуа.

Усик хвилюється, але в гарному сенсі. Він спокійно чекає цього бою. Що б не відбувалося – він радий прийняти цей виклик і принести свою філософію в те місце, де відбудеться поєдинок. Він буде брати участь у прес-конференціях, спілкуватися з медіа, він буде доносити свої повідомлення світу наскільки це можливо».