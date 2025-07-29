Колишній абсолютний чемпіон світу британець Джош Тейлор (19-3, 13 КО) в інтерв'ю Sky Sports розповів про своє рішення завершити кар'єру.

«Потрібно дякувати долі. Мені ще пощастило, що я досі не осліп. Я краще завершу кар'єру збереженим здоров'ям, ніж вийду на ще один бій заради гарного виступу й отримаю травму на все життя.

Пройшов гру до кінця. Багато хто, зокрема мої батьки, радили завершити кар’єру після здобуття абсолютного чемпіонства — бо бокс дуже небезпечний. Мовляв, усе вже досягнуто.

Але я дуже конкурентний, і хотів досягнути ще більшого, продовжити битися. Я йду з боксу як єдиний абсолютний чемпіон епохи чотирьох поясів із Великої Британії. Я мав трохи часу, щоб переосмислити свою кар’єру, і я дуже пишаюсь. Навіть трохи емоції накривають, коли про це думаю.

Ці останні 20 років були просто фантастичні. Бокс дав мені стільки життєвого досвіду – це щось нереальне.

Втратити все це — означає втратити сенс, втратити рушійну силу. Дивна річ у боксі, особливо якщо ти чемпіон світу, полягає в тому, що це не просто заняття. Це те, ким ти є. Бої, овації, біль, страждання, тренування, цілі, перемоги, поразки, навіть перерви – все це було частиною боксу. Відпочинок теж був для боксу – і після боксу. А потім – усе зникає.

Це було найкраще життя. Я жив своєю мрією. Мрією стати професійним боксером».