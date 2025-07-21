Тейлор більше не вийде на ринг — рішення офіційне
Причиною стали проблеми зі зором, які могли призвести до його втрати
близько 5 годин тому
34-річний британський та шотландський боксер-професіонал Джош Тейлор, який у минулому був абсолютним чемпіоном світу у першій напівсередній вазі, повідомив про завершення спортивної кар'єри. Причиною такого рішення стали проблеми зі здоров’ям. Про це Тейлор повідомив у соціальній мережі.
Мені нелегко писати цей пост, але, на жаль, за рекомендацією лікарів це необхідно. Як уже повідомлялося раніше, у мене періодично виникають проблеми із зором, які, на жаль, означають, що я повинен завершити боксерську кар'єру, інакше ризикую втратити зір.
Також боксер подякував усім, хто підтримував його на шляху до вершини:
Я всього лише хлопець із Панса, якому вдалося досягти найвищого рівня у спорті. Але я ніколи не зробив би цього без підтримки тих, хто був поруч у важкі моменти.
Пакʼяо після бою с Барріосом відповів, чи продовжить свою кар'єру.