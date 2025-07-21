Денис Сєдашов

34-річний британський та шотландський боксер-професіонал Джош Тейлор, який у минулому був абсолютним чемпіоном світу у першій напівсередній вазі, повідомив про завершення спортивної кар'єри. Причиною такого рішення стали проблеми зі здоров’ям. Про це Тейлор повідомив у соціальній мережі.

Мені нелегко писати цей пост, але, на жаль, за рекомендацією лікарів це необхідно. Як уже повідомлялося раніше, у мене періодично виникають проблеми із зором, які, на жаль, означають, що я повинен завершити боксерську кар'єру, інакше ризикую втратити зір. Джош Тейлор

Також боксер подякував усім, хто підтримував його на шляху до вершини:

Я всього лише хлопець із Панса, якому вдалося досягти найвищого рівня у спорті. Але я ніколи не зробив би цього без підтримки тих, хто був поруч у важкі моменти. Джош Тейлор

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