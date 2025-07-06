Колишній чемпіон IBF з перемоги дебютував у дивізіоні Джервонти
Британець провів 10-раундовий поєдинок
37 хвилин тому
Джо Кордіна / Фото - Yahoo
Колишній володар титулу IBF у другому напівлегкому дивізіоні британець Джо Кордіна (18-1, 9 КО) переміг мексиканця Джарета Гонсалеса (17-2, 13 KO).
Поєдинок пройшов усі 10 раундів, Джо здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – 100:90, 99:91, 98:92.
Для Кордіни це був дебютний бій легкій ваговій категорії.
Нагадаємо, українець Тарас Шелестюк на шоу у США нокаутував суперника у дебюті поєдинку.
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