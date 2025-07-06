Шелестюк на шоу у США нокаутував суперника у дебюті поєдинку
Тарас провів перший бій за останні 3 роки
близько 1 години тому
Тарас Шелестюк / Фото - Facebook
Відомий український боксер Тарас Шелестюк (20-0-1, 12 КО) здобув дострокову перемогу на вечорі боксу в США.
У 2-му раунді Тарас нокаутував 42-річного американця Роддрікуса Лівсі (12-5-1, 9 КО).
Бій відбувся у ліміті першої середньої ваги.
39-річний Шелестюк провів останній бій у березні 2022 року проти Габріеля Маестре. Той поєдинок закінчився внічию.
Зазначимо, що Тарас мав вийти у ринг у травні, але бій скасували.
Раніше Шелестюк заявив, що не проти взяти участь в Олімпіаді-2028.
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