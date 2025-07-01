Колишній чемпіон світу: «Що б не приніс Дюбуа на цей бій, Усик знайде спосіб перемогти»
Маккензі вірить, що на українці ще зарано ставити хрест
близько 1 години тому
Ексчемпіон Дюк Маккензі поділився очікуваннями від реваншу Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) та Олександра Усика (23-0, 14 KO). Британця цитує vringe.com:
У першому поєдинку Дюбуа зробив дуже багато простих фундаментальних помилок, йдучи на Олександра Усика так, як він це робив. Що ми бачимо у Дюбуа зараз? Він набагато досвідченіший, набагато контрольованіший, і він набагато краще підбирає свої удари. Даніель Дюбуа завжди мав сильний характер, і як я вже раніше говорив, якби він бився з кимось іншим, а не Усиком, я вибрав би його фаворитом. Він явно надважковаговик номер два. Я все ще вважаю, що команда Дюбуа явно недооцінює той факт, що якщо Дюбуа посилить свою гру, то Усик це також зробить. Усик не закінчився, він не пройшов свій пік, у нього ще безліч кілометрів пробігу – я в це вірю. Що б не приніс Даніель Дюбуа на цей бій, Усик знайде спосіб перемогти.
Який був перший поєдинок Усик – Дюбуа.