26 серпня 2023 року польський Вроцлав приймав поєдинок, що став однією з найгучніших подій року у надважкій вазі. Ставки на бій Усик Дюбуа за титули WBA, WBO, IBF та IBO зібрав на стадіоні «Тарчинський Арена» понад 40 тисяч уболівальників. Олександр Усик захищав чемпіонські пояси вперше після перемоги над Ентоні Джошуа. Британський претендент Даніель Дюбуа мав шанс увійти в історію, але в підсумку його спроба не стала успішною.

Вибір Вроцлава був стратегічним: значна частина присутніх підтримувала українського боксера. Усик почувався впевнено в атмосфері, що нагадувала домашню, тоді як Дюбуа стикався з тиском трибун із самого старту.

Перші раунди: ритм чемпіона

З перших хвилин Усик почав демонструвати звичну тактичну перевагу. Його джеб, робота ніг та вміння контролювати дистанцію одразу стали проблемою для Дюбуа. Британець намагався тиснути, проте діяв надто прямолінійно. Обидва спортсмени провели перший та другий раунди обережно, без ризику. Однак саме українець задавав темп та краще читав дії суперника.

П’ятий раунд: суперечливий епізод

У п’ятому раунді відбулася ключова подія бою — удар Дюбуа нижче пояса. Усик упав і взяв паузу для відновлення. Суддя класифікував дію як нелегальний удар, що дало українцю повні п’ять хвилин для реабілітації. Команда британця наполягала, що удар був у дозволену зону. Проте більшість незалежних експертів, включаючи професійних суддів, визнали, що влучання було нижче поясу. Зрештою, поєдинок продовжився без зняття очок.

Відновлення та нарощування темпу

Після відновлення Усик змінив стиль. Якщо в попередніх раундах він працював на дистанції, то тепер почав нав’язувати ініціативу. Його удари стали жорсткішими, а рух — агресивнішим. Дюбуа ж виглядав втомленим, частіше пропускав удари, а його захист почав руйнуватися. До восьмого раунду чемпіон повністю захопив контроль над рингом.

Нокаут у десятому: кульмінація поєдинку

У десятому раунді Усик розпочав серію ударів, завершивши комбінацію точним боковим. Дюбуа впав, і рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу технічним нокаутом. Це був логічний фінал бою, в якому британець втратив темп ще на екваторі, а Усик лише додав.

Підсумкова статистика

За Compubox, Усик завдав 329 ударів, з яких 88 були точними. Дюбуа відповів лише 47 точними з 238. Українець перевершив суперника за всіма ключовими параметрами — точність, активність, оборона. Його домінування було беззаперечним.

Помилки претендента: що не спрацювало у Дюбуа

Головною проблемою британця стала слабка підготовка до мобільного суперника. Його атаки були передбачуваними, рух — обмеженим. Брак витривалості та нестача варіативності у стратегії стали вирішальними факторами. Дюбуа не мав плану на випадок, якщо темп задаватиме Усик, і не зміг адаптуватися по ходу бою.

Переваги Усика: досвід, техніка, психологія

Усик вкотре довів, що є не лише фізично, а й ментально сильним бійцем. Після контроверсійного удару нижче пояса він не втратив концентрації, а навпаки — посилив тиск. Його здатність підлаштовуватися під стиль суперника й контролювати ситуацію в рингу — це ключовий компонент успіху.

Уроки перед реваншем: що слід врахувати

Обидва табори мають матеріал для аналізу. Команді Дюбуа необхідно працювати над витривалістю, різноманіттям ударів, психологічною стійкістю. Усик же повинен підготуватися до більш агресивного суперника, зосередитися на захисті корпусу та пошуку нових рішень для потенційної контратакувальної моделі бою.

Очікування від другої зустрічі

Реванш обіцяє бути не менш напруженим. Якщо Дюбуа зробить висновки і кардинально змінить підхід, він зможе нав’язати боротьбу. Але якщо Усик збереже форму й додасть у швидкості, британцю буде ще важче. У будь-якому випадку — нас чекає бій, де на кону стоятиме більше, ніж пояси.