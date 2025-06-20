Британський чемпіон: «Я не бачив цю версію Дюбуа у бою з Усиком»
Юбенк-молодший вважає, що Даніель має шанси у реванші з українцем
близько 1 години тому
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Чемпіон світу за версією WBO Кріс Юбенк-молодший (34-3, 25 KO) поділився з Daily Mail думками про реванш Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO):
З таким виступом (як у бою з Джошуа), я думаю, що Дюбуа переможе Усика. Я не бачив цю версію Даніеля у бою з Олекснадром. Якщо б такий Дюбуа бився з Усиком, то результат був би іншим.
Нагадаємо, що Усик після реваншу з Тайсоном Ф’юрі поповнив колекцію новим автомобілем.