Колишній спаринг-партнер Усика хоче побити Вайлдера
Британець вважає, що найкращі роки кар'єри Деонтея вже позаду
близько 2 годин тому
Деонтей Вайлдер / Фото - ВВС
Британський боксер надважкого дивізіону Девід Аллен (24-7-2, 19 KO) для The Ring заявив, що може здобути перемогу над колишнім чемпіоном світу у хевівейті американцем Деонтеєм Вайлдером (43-4-1, 42 КО).
«Я думаю, що Деонтей Вайлдер зараз уже йде на спад.
Так, думаю, що зможу. Стилістично це зручний для мене суперник. Я можу його побити».
Вайлдер проведе наступний бій 27 червня проти амеиканця Тайрелла Герндона.
Нагадаємо, на івенті у Лондоні Аллен у 5-му раунді нокаутував свого співвітчизника Джонні Фішера.
Раніше повідомлялося, що у Великій Британії хочуть поєдинку між Алленом та Вайлдером.