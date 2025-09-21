Володимир Кириченко

Відомий фінський суперважковаговик Роберт Хеленіус прийняв рішення повісити рукавички на цвях. Про це повідосляє boxingscene.com.

41-річний ветеран дочекався завершення своєї дворічної дискваліфікації після бою з Ентоні Джошуа, коли в його організмі було виявлено заборонену речовину – кломіфен, і оголосив про завершення кар'єри.

18 вересня Хеленіус офіційно отримав можливість повернутися в бокс, але замість цього вирішив піти зі спорту.

«У мене більше немає бажання тренуватися двічі на день. Прийшла пора рухатися далі».

Хеленіус почав профі-кар'єру у 2008 році. До дострокової поразки від Жоана Дюопа у 2016 році Хеленіус вважався одним із головних проспектів суперважкої ваги, але потім його кар'єра пішла на спад.

Востаннє Хеленіус бився в серпні 2023 року, коли програв нокаутом у 7-му раунді Ентоні Джошуа.

Раніше стало відомо, що Вайлдер і Руїс-молодший проведуть бій у січні.