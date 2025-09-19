Олег Гончар

Колишні чемпіони світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) та Енді Руїс-молодший (35-2-1, 22 КО) проведуть між собою поєдинок у січні 2026 року в США, повідомляє vRINGe.

Переговори про цей бій точилися з 2022 року, коли WBC наказувала його як елімінатор для титулу, але зірвалися через розбіжності. Тепер, після перемир’я та спільного фото на заході в Лас-Вегасі, угода нарешті досягнута.

«Скоро на ринзі поблизу вас». Енді Руїс-молодший

36-річний Руїс свій останній бій у серпні 2024-го року проти Джарелла Міллера завершив нічиєю, після якої мексиканець травмував руку.

39-річний Вайлдер 28 червня переміг Тайрелла Герндона технічним нокаутом у 7-му раунді.

Нагадаємо, Вайлдер раніше хотів бій з Джейком Полом.