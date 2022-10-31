Стало відомо, скільки заробив Джейк Пол у боксерській кар'єрі
Колишній топовий нокаутер з UFC хоче бій з Джейком Полом
Раніше цей хлопець жорстко перемагав Андерсона Сілву
31 жовтня 12:48
Джейк Пол та Юрайя Холл
38-річний екс-боєць UFC ямаец Юрайя Холл (1-0 в боксі і 17-11 в MMA) заявив, що хоче провести бій з відеоблогером Джейком Полом (6-0, 4 КО). Слова бійця приводить портал mmajunkie.usatoday.com.
«О так, я хочу зробити це. Хочу побитися з Джейком Полом і викрити його. Джейк, я стану тим, хто отмудоха єтебе».
Раніше Холл дебютував в боксі, вигравши одноголосним рішенням суддів у колишнього гравця NFL Левеона Белла.
У UFC Холл перемагав нокаутами таких бійців як Кріса Лебена, Екс-чемпіона Bellator Гегарда Мусасі і колишніх чемпіонів UFC Андерсона Сілву і Кріса Вайдмана.
Нагадаємо, раніше Джейк Пол переміг рішенням Андерсона Сілву.
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