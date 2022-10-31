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Колишній топовий нокаутер з UFC хоче бій з Джейком Полом

Раніше цей хлопець жорстко перемагав Андерсона Сілву
Бокс Професійний бокс
31 жовтня 12:48
Колишній топовий нокаутер з UFC хоче бій з Джейком Полом
Джейк Пол та Юрайя Холл

38-річний екс-боєць UFC ямаец Юрайя Холл (1-0 в боксі і 17-11 в MMA) заявив, що хоче провести бій з відеоблогером Джейком Полом (6-0, 4 КО). Слова бійця приводить портал mmajunkie.usatoday.com.

«О так, я хочу зробити це. Хочу побитися з Джейком Полом і викрити його. Джейк, я стану тим, хто отмудоха єтебе».

Раніше Холл дебютував в боксі, вигравши одноголосним рішенням суддів у колишнього гравця NFL Левеона Белла.

У UFC Холл перемагав нокаутами таких бійців як Кріса Лебена, Екс-чемпіона Bellator Гегарда Мусасі і колишніх чемпіонів UFC Андерсона Сілву і Кріса Вайдмана.

Нагадаємо, раніше Джейк Пол переміг рішенням Андерсона Сілву.

Карен Агабекян
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Юрайя Холл Джейк Пол

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