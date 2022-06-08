Джерело назвало нову дату реваншу Усик – Джошуа
Колишній тренер Ф'юрі: «Дуже важливо, щоб Джошуа був здатний зламати ритм Усика»
Бен Девісон розповів, як AJ необхідно битися в реванші з українцем
15:30
Бен Девісон, колишній тренер чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO), розповів, як Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) необхідно битися в реванші з володарем титулів WBO, IBF і WBA Олександром Усиком (19-0, 13 KO).
Тренера цитує портал mirror.co.uk:
«В першу чергу Джошуа треба працювати над своїм становищем на рингу. Йому необхідно бути досить зібраним, щоб розуміти, що відбувається. Дуже важливо, щоб він був здатний зламати ритм Усика. Часом це буде змушувати Олександра перебудовуватися і руйнувати його базу, а Джошуа зможе використовувати це як свою перевагу. Він зможе перейти в атаку і ускладнить Усик передбачення своїх дій. Через це Олександру буде складніше контратакувати.
Я думаю, що Ентоні міг би діяти більш компактно, але природне протистояння ортодокса і лівші призводило б до розмінів ударною рукою, і він би міг використовувати цей як свою перевагу, якби розумів, чого чекати.
Втім, Усик дуже добре працює ударною рукою. Я думаю, що для Джошуа життєво важливо перехоплювати ініціативу в ці моменти. Йому треба створювати можливості і знати, коли атакувати».
Стала відома нова дата реваншу Усик - Джошуа.