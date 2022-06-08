Колишній тренер Ф'юрі: «Дуже важливо, щоб Джошуа був здатний зламати ритм Усика»

Бен Девісон, колишній тренер чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO), розповів, як Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) необхідно битися в реванші з володарем титулів WBO, IBF і WBA Олександром Усиком (19-0, 13 KO).

Тренера цитує портал mirror.co.uk:

Я думаю, що Ентоні міг би діяти більш компактно, але природне протистояння ортодокса і лівші призводило б до розмінів ударною рукою, і він би міг використовувати цей як свою перевагу, якби розумів, чого чекати.

Втім, Усик дуже добре працює ударною рукою. Я думаю, що для Джошуа життєво важливо перехоплювати ініціативу в ці моменти. Йому треба створювати можливості і знати, коли атакувати».