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Колишній тренер Ф’юрі: «Усик буде проблемою для будь-кого, навіть для Тайсона»

Також він заявив, що їх бій можливий
Бокс Професійний бокс
08:56
Колишній тренер Ф’юрі: «Усик буде проблемою для будь-кого, навіть для Тайсона»

Дядько і колишній тренер Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) Пітер Ф’юрі натякнув на те, що його племінник може провести бій проти Олександра Усика (19-0, 13 КО):

«Бій Усика проти Тайсона? Коли ти на цьому рівні, то кожен боксер може створити тобі проблеми. Усик – це проблема для будь-кого. Навіть для Тайсона. Однак Тайсон довів, що є одним з найкращих боксерів у надважкій вазі. Зараз – найкращий.

Та Усик – на своєму шляху, Джошуа – на своєму шляху. Подивимося, що вийде. Зараз чудові часи для боксу, кожен зустрінеться з кожним. Це скоро відбудеться».

Раніше Пітер Ф’юрі висловився про реванш Усик – Джошуа.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Пітер Ф'юрі

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