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Пітер Ф’юрі: «Джошуа не буде просто йти вперед, він не дурень, він відчув силу Усика»

Колишній тренер Тайсона Ф’юрі – про головний бій року
Бокс Професійний бокс
07:57
Пітер Ф’юрі: «Джошуа не буде просто йти вперед, він не дурень, він відчув силу Усика»

Дядько і колишній тренер Тайсона Ф’юрі Пітер Ф’юрі впевнений, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) не варто самовпевнено йти вперед в реванші проти Олександра Усика (19-0, 13 КО)

«Я не дивлюся на хайп, на те, що говорять промоутери, я дивлюся на боксерів, ким вони є. Усик знайде проблеми для будь-кого. Він важить 100 кг, тож може стати проблемою для будь-кого. Це дуже складний суперник. У нього також є сила. Через це Джошуа не вийде просто йти вперед. Цього разу також не варто очікувати подібного, він не дурень, він відчув силу удару.

Однак цього разу він робитиме більше. Він може виграти бій, з ним тренер світового рівню».

Другий бій Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.

Колишній чемпіон світу припускає, що в разі поразки Ентоні може піти з боксу.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Олександр Усик Ентоні Джошуа Пітер Ф'юрі

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