З Усиком – за 500 мільйонів, з Джошуа – безкоштовно. Ф’юрі сподівається на перемогу Ентоні, аби повернутися в ринг
Колишній тренер Ф'юрі: «Я впевнений, що Джошуа може перемогти Усика»
Бен Девісон вважає, що Ентоні повинен був виграти і перший бій
12:03
Колишній тренер Тайсона Ф'юрі Бен Девісон вважає, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) повинен перемогти Олександра Усика (19-0, 13 КО) в реванші:
«Я впевнений, що Джошуа може перемогти Усика. Я думав, що він виграє перший бій. Однак я припускав, що Джошуа неправильно підійде до поєдинку, що він і зробив. Але я все ще думаю, що Усику необхідно подолати занадто велику дистанцію. Я вважав, що в кінцевому підсумку Джошуа зловить його, поставивши пастку на задній нозі.
Я думаю, що Джошуа внесе певні зміни. Звичайно, це важкий бій. Олександр Усик – феноменальний важковаговик, з його атрибутами складно впоратися гігантським супертяжам, які виступають зараз. Так що Ентоні доведеться подолати певні перешкоди, але я впевнений, що він разом з Робертом Гарсією, Анхелем Ернандесом і іншими членами команди працює над тим, щоб впоратися з цим».
Другий бій Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.
Нагадаємо, Майки Гарсія впевнений, що Джошуа потрібно йти за нокаутом в реванші.
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