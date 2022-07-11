Колишній тренер Ф'юрі: «Я впевнений, що Джошуа може перемогти Усика»

Колишній тренер Тайсона Ф'юрі Бен Девісон вважає, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) повинен перемогти Олександра Усика (19-0, 13 КО) в реванші:

Я думаю, що Джошуа внесе певні зміни. Звичайно, це важкий бій. Олександр Усик – феноменальний важковаговик, з його атрибутами складно впоратися гігантським супертяжам, які виступають зараз. Так що Ентоні доведеться подолати певні перешкоди, але я впевнений, що він разом з Робертом Гарсією, Анхелем Ернандесом і іншими членами команди працює над тим, щоб впоратися з цим».