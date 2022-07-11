Хей поставив Усика на друге місце в Топ-5 кращих боксерів хевівейта
Майкі Гарсія: «Джошуа потрібно прийняти бій, бути агресивним, показати Усику, що в нього є»
Ексчемпіон світу – про роботу британця з новим тренером
09:15
Колишній чемпіон світу Майкі Гарсія (40-2, 30 КО) вважає, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) перед реваншем з Олександром Усиком (19-0, 13 КО) допоможе співпраця з новим тренером Робертом Гарсією:
«Часом добре почути інший голос, іншу думку. Роберт – чудовий тренер, він виховав багатьох чудових боксерів. Вони хотіли отримати когось з іншим баченням, з іншим стилем роботи. Думаю, це чудове рішення від Ентоні. Мій брат дуже задоволений тренувальний табором, тим, як проходять спаринги.
Джошуа потрібно повернутися до витоків – прийняти ризики, прийняти бій, використовувати потужність, перевагу в габаритах, бути агресивним, показати Усику, що в нього є. Думаю, це те, що він спробує зробити. Він сказав, що хоче повернутися і завдавати суперникам болю. Це чудове налаштування».
Другий бій Усик – Джошуа має пройти 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.
Нагадаємо, Роберт Гарсія заявив, що британець має спробувати нокаутувати українця.
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