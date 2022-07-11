Майкі Гарсія: «Джошуа потрібно прийняти бій, бути агресивним, показати Усику, що в нього є»

Колишній чемпіон світу Майкі Гарсія (40-2, 30 КО) вважає, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) перед реваншем з Олександром Усиком (19-0, 13 КО) допоможе співпраця з новим тренером Робертом Гарсією:

Джошуа потрібно повернутися до витоків – прийняти ризики, прийняти бій, використовувати потужність, перевагу в габаритах, бути агресивним, показати Усику, що в нього є. Думаю, це те, що він спробує зробити. Він сказав, що хоче повернутися і завдавати суперникам болю. Це чудове налаштування».