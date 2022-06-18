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Колишній тренер Руїса розповів, що потрібно робити Джошуа для перемоги над Усиком

У Менні Роблеса одна перемога і одна поразка в боях з англійцем
Бокс Професійний бокс
18:42
Колишній тренер Руїса розповів, що потрібно робити Джошуа для перемоги над Усиком

Колишній тренер ексчемпіона світу у надважкій вазі Енді Руїса Менні Роблес вважає, що зміна тренера має допомогти Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) в реванші проти Олександра Усика (19-0, 13 КО):

«У когось такого, як Роберт точно є знання, досвід, щоб прийти і зробити свій внесок. Думаю, що це точно допоможе Джошуа в наступному поєдинку.

Джошуа не обов’язково потрібний мексиканський стиль, але йому точно потрібно бути більш агресивним, більш впевненим в собі. Він великий боксер, йому потрібно працювати фізично, заводити Усика в некомфортні ситуації».

Реванш Усик – Джошуа запланований на 20 серпня і відбудеться в Саудівській Аравії.

Девід Прайс вважає, що в другому бою українець може й нокаутувати суперника.

Сергій Лук'яненко
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Олександр Усик Ентоні Джошуа Менні Роблес

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