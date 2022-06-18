Прайс: «Усик б'є досить сильно, щоб нокаутувати Джошуа»
Колишній тренер Руїса розповів, що потрібно робити Джошуа для перемоги над Усиком
У Менні Роблеса одна перемога і одна поразка в боях з англійцем
18:42
Колишній тренер ексчемпіона світу у надважкій вазі Енді Руїса Менні Роблес вважає, що зміна тренера має допомогти Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) в реванші проти Олександра Усика (19-0, 13 КО):
«У когось такого, як Роберт точно є знання, досвід, щоб прийти і зробити свій внесок. Думаю, що це точно допоможе Джошуа в наступному поєдинку.
Джошуа не обов’язково потрібний мексиканський стиль, але йому точно потрібно бути більш агресивним, більш впевненим в собі. Він великий боксер, йому потрібно працювати фізично, заводити Усика в некомфортні ситуації».
Реванш Усик – Джошуа запланований на 20 серпня і відбудеться в Саудівській Аравії.
Девід Прайс вважає, що в другому бою українець може й нокаутувати суперника.