Прайс: «Усик б'є досить сильно, щоб нокаутувати Джошуа»

Британець заявив, що AJ ризикує зазнати дострокове поразки в реванші з українцем

Суперважковаговик Девід Прайс в інтерв'ю iFL TV заявив, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) ризикує зазнати дострокове поразки в реванші з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF в їх дивізіоні Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

«Якщо Джошуа вибере агресивний шлях, то він виявиться відкритим. Я думаю, що Усик б'є досить сильно, щоб нокаутувати його. Як на мене, він прорахував Джошуа в першому поєдинку. Я вважаю, що в реванші в будь-якому випадку буде більше драми. Якщо Джошуа програє, то піде на щиті. Я не думаю, що справа дійде до суддівських записок. Джошуа здатний поставити крапку в бою, оскільки він відмінний фінішер, але Усик просто немов Матриця. Він показав інший стиль, який нечасто можна побачити».

Олександр Усик проведе реванш з Ентоні Джошуа в серпні.