Комісія визнала перемогу Захарєєва в півфіналі ЧЄ-2022

Юрій Захарєєв / Фото: Facebook

Віце-президент Федерації боксу України Михайло Поздняков повідомив, що спеціальна комісія визнала неправомірною поразку Юрія Захарєєва у півфіналі чемпіонату Європи-2022.



Так, наша делегація не погодилась з висновками суддів. Після поєдинку Захарєєва вся українська збірна навіть вийшла на ринг, де пробула до чотирьох годин ранку. Все для того, щоб Україну почули.

Нас почули. Було створено спеціальну комісію, яка декілька разів переглянула поєдинок за участі Юрія та визнала його перемогу. За моєю інформацією, суддів, що проводили цей поєдинок, пожиттєво відсторонили від боксу.

Це добре, що такі судді більше не працюватимуть на міжнародних змаганнях. Але що від цього Юрію, у якого забрали можливість поборотися за золото?

Через те, що в олімпійському боксі відсутні протести, ми не змогли опротестувати результат. Я думаю, якби можна було опротестувати результат бою Захарєєва, то Юрій був би у фіналі.

Вірю в те, що таких випадків, коли судді нахабно «вбиватимуть» боксерів, більше не буде в олімпійському боксі».