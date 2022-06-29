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Котельник про ФБУ: «У них були тільки скандали, дискваліфікації тренерів, розкрадання бюджету»

Екс-чемпіон світу дорікнув Володимира Продівуса за відсутність прозорості
Бокс Професійний бокс
29 червня 22:48
Котельник про ФБУ: «У них були тільки скандали, дискваліфікації тренерів, розкрадання бюджету»
Андрій Котельник / Фото: Гал-Інфо

Колишній чемпіон світу Андрій Котельник в інтерв'ю Luckypunch.net прокоментував свою довічну заборону на ведення будь-якої діяльності, пов'язаної з боксом.

«Коли мене вирішили дискваліфікувати, я показав свою позицію. А їх позиції інших не цікавлять, адже в них є статус та гроші. Я знаю, про що говорить старе керівництво ФБУ – розповідають, хто достойний, а хто ні. А хто з них достойний займати ці посади? Ніхто.

Так, вони теж багато чого зробили. Але, з огляду на ситуацію останніх років, їм пишатись немає чим. У них були лише скандали, дискваліфікації тренерів, розкрадання бюджету. У них ні в чому немає прозорості.

Вони прикриваються досягненнями таких боксерів як Олександр Хижняк, Юрій Захарєєв. Але їхні показники це не результат роботи ФБУ. Це результат особистих тренерів цих боксерів».


Нагадаємо, раніше в ФБУ заявили про рейдерське захоплення організації з боку Кирила Шевченка.

Карен Агабекян
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Андрій Котельник

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