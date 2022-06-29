Котельник про ФБУ: «У них були тільки скандали, дискваліфікації тренерів, розкрадання бюджету»

Андрій Котельник / Фото: Гал-Інфо

Колишній чемпіон світу Андрій Котельник в інтерв'ю Luckypunch.net прокоментував свою довічну заборону на ведення будь-якої діяльності, пов'язаної з боксом.

Так, вони теж багато чого зробили. Але, з огляду на ситуацію останніх років, їм пишатись немає чим. У них були лише скандали, дискваліфікації тренерів, розкрадання бюджету. У них ні в чому немає прозорості.

Вони прикриваються досягненнями таких боксерів як Олександр Хижняк, Юрій Захарєєв. Але їхні показники це не результат роботи ФБУ. Це результат особистих тренерів цих боксерів».