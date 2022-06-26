Котельник висміяв свою дискваліфікацію і «викликав» Продівусу санітарів

Колишній чемпіон світу Андрій Котельник прокоментував на рішення ФБУ довічно заборонити йому займатися будь-якою діяльністю в боксі.



По-перше, такі заяви і цинічні «дискваліфікації» з ніким невідомими представниками КДК колишньої федерації боксу – це дискредитація українського боксу та наших боксерів.

Яке право має колишнє керівництво федерації, яке відверто підтримувало росіянина Умара Кремльова та рускій мір загалом, взагалі дискваліфіковувати людей, які багато зробили для розвитку українського боксу? Це як мінімум виглядає смішно, особливо на фоні тих новин, коли офіційно був зареєстрований законно обраний новий президент ФБУ Кирило Шевченко.

З іншої сторони, хотілося б уточнити, чи знаходиться в Україні цей склад КДК – де він і в якому форматі відбулося [засідання] і чи відбувалося взагалі? І куди з початку війни втікав колишній керівник [ФБУ] Володимир Продивус і не тільки він?

По-друге, усі 26 осіб, які нібито були цинічно дискваліфіковані, перебувають в Україні, на відміну від декого. Щобільше, чинний і офіційно зареєстрований в мін’юсті новий президент ФБУ Кирило Шевченко з автоматом у руках захищає територіальну цілісність України.

А колишньому президенту ФБУ Продивусу не соромно з початку війни втікати за кордон і намагатися відбілити свою репутацію, ставивши у соцмережах пости на рекламу? І не дай Боже, хтось щось критичне напише про керівництво федерації – стирають все. Тепер жартують, що на сторінці ФБУ у фейсбуці забанених підписників уже настільки багато, що для них можна створити окрему сторінку чи групу.

Звісно, краще поїхати за кордон і подарувати росіянину Кремльову шахи з бурштину з надією, що ця інформація не потрапить у ЗМІ. Та й взагалі зараз публічна підтримка росіянина Кремльова, робота в асоціації, яку він очолює (IBA – прим.), і яка, до слова, ставить під сумнів бокс на Олімпійських іграх 2028 року, також слова про те ми «братній народ» – все це як мінімум заслуговує на адекватну реакцію справжніх українців.

Уся теперішня робота тепер уже колишньої федерації боксу після сфальсифікованих виборів – це справжнє обличчя команди Володимира Продивуса і його особисто. Володимир Степанович, на жаль, не може змиритися з думкою про те, що його час пройшов, і що він та його команда мають уже піти.

Про бардак у колишній федерації і всі її темні справи згадувати не буду, однак як мінімум дивує ще те, що колишня федерація боксу навіть не змогла евакуювати своїх боксерів та будь-яким чином їм допомогти після 24 лютого. Сказали: «Рятуйте себе самі». Гонг. Дякую за увагу».