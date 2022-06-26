Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
16:30
live
Пляжний волейбол. King of the Court 2022. Гамбург. Пряма трансляція
15:50
Хокей. Ліга чемпіонів. Чвертьфінал. Лександ - Фрелунда

Котельник висміяв свою дискваліфікацію і «викликав» Продівусу санітарів

Також легенда українського боксу назвав колишнього главу ФБУ колаборантом
Бокс Аматорський бокс
13:55
Котельник висміяв свою дискваліфікацію і «викликав» Продівусу санітарів

Колишній чемпіон світу Андрій Котельник прокоментував на рішення ФБУ довічно заборонити йому займатися будь-якою діяльністю в боксі.

«Хотів би прокоментувати свою нібито дискваліфікацію на сторінці колишньої федерації боксу України, якою керував зрадник та колаборант Володимир Продивус. Чимало людей не до кінця розуміють зміни у керівництві федерації, тому хотілося б сказати наступне.

По-перше, такі заяви і цинічні «дискваліфікації» з ніким невідомими представниками КДК колишньої федерації боксу – це дискредитація українського боксу та наших боксерів.

Яке право має колишнє керівництво федерації, яке відверто підтримувало росіянина Умара Кремльова та рускій мір загалом, взагалі дискваліфіковувати людей, які багато зробили для розвитку українського боксу? Це як мінімум виглядає смішно, особливо на фоні тих новин, коли офіційно був зареєстрований законно обраний новий президент ФБУ Кирило Шевченко.

З іншої сторони, хотілося б уточнити, чи знаходиться в Україні цей склад КДК – де він і в якому форматі відбулося [засідання] і чи відбувалося взагалі? І куди з початку війни втікав колишній керівник [ФБУ] Володимир Продивус і не тільки він?

По-друге, усі 26 осіб, які нібито були цинічно дискваліфіковані, перебувають в Україні, на відміну від декого. Щобільше, чинний і офіційно зареєстрований в мін’юсті новий президент ФБУ Кирило Шевченко з автоматом у руках захищає територіальну цілісність України.

А колишньому президенту ФБУ Продивусу не соромно з початку війни втікати за кордон і намагатися відбілити свою репутацію, ставивши у соцмережах пости на рекламу? І не дай Боже, хтось щось критичне напише про керівництво федерації – стирають все. Тепер жартують, що на сторінці ФБУ у фейсбуці забанених підписників уже настільки багато, що для них можна створити окрему сторінку чи групу.

Звісно, краще поїхати за кордон і подарувати росіянину Кремльову шахи з бурштину з надією, що ця інформація не потрапить у ЗМІ. Та й взагалі зараз публічна підтримка росіянина Кремльова, робота в асоціації, яку він очолює (IBA – прим.), і яка, до слова, ставить під сумнів бокс на Олімпійських іграх 2028 року, також слова про те ми «братній народ» – все це як мінімум заслуговує на адекватну реакцію справжніх українців.

Уся теперішня робота тепер уже колишньої федерації боксу після сфальсифікованих виборів – це справжнє обличчя команди Володимира Продивуса і його особисто. Володимир Степанович, на жаль, не може змиритися з думкою про те, що його час пройшов, і що він та його команда мають уже піти.

Про бардак у колишній федерації і всі її темні справи згадувати не буду, однак як мінімум дивує ще те, що колишня федерація боксу навіть не змогла евакуювати своїх боксерів та будь-яким чином їм допомогти після 24 лютого. Сказали: «Рятуйте себе самі». Гонг. Дякую за увагу».

Нагадаємо, раніше представники Продівуса заявили про рейдерському захопленні ФБУ.
Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Андрій Котельник Володимир Продівус

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Продівус: «Розумію, що вся увага спрямована на фронт, але позбавляти ціле покоління українських боксерів, віддаючи його в руки шахраїв – злочинно»
Продівус: «Розумію, що вся увага спрямована на фронт, але позбавляти ціле покоління українських боксерів, віддаючи його в руки шахраїв – злочинно»
Бокс Аматорський бокс
23 червня 17:46
Дзіндзірук про Продівуса: «Нічого корисного для нашого боксу і України не робив»
Дзіндзірук про Продівуса: «Нічого корисного для нашого боксу і України не робив»
Бокс Аматорський бокс
22 червня 18:46
Черговий скандал. ФБУ заявила про рейдерське захоплення організації
Черговий скандал. ФБУ заявила про рейдерське захоплення організації
Бокс Аматорський бокс
20 червня 13:57
1
Продивус опротестує рішення Мін'юста, який видалив його з посади голови ФБУ
Продивус опротестує рішення Мін'юста, який видалив його з посади голови ФБУ
Бокс Аматорський бокс
16 червня 07:59
1
Продивус більше не є президентом ФБУ
Продивус більше не є президентом ФБУ
Бокс Аматорський бокс
16 червня 07:43
Росіянину все з рук не спустять. CAS виніс вирок щодо скандалу в IBA – друг Продивуса Кремльов порушував те ж правило, що і відсторонені кандидати
Росіянину все з рук не спустять. CAS виніс вирок щодо скандалу в IBA – друг Продивуса Кремльов порушував те ж правило, що і відсторонені кандидати
Бокс Аматорський бокс
15 червня 17:33

Новини: Бокс

«Ця примадонна не хоче битися». Ф’юрі наїхав на Джошуа та заявив, що йому не має рівних у королівському дивізіоні
«Ця примадонна не хоче битися». Ф’юрі наїхав на Джошуа та заявив, що йому не має рівних у королівському дивізіоні
Професійний бокс
15:45
Котельник висміяв свою дискваліфікацію і «викликав» Продівусу санітарів
Котельник висміяв свою дискваліфікацію і «викликав» Продівусу санітарів
Аматорський бокс
13:55
Уайлдер готовий повернутися в бокс
Уайлдер готовий повернутися в бокс
Професійний бокс
10:46
Маленький Ломаченко з США достроково переміг легендарного Рунгвісаі
Маленький Ломаченко з США достроково переміг легендарного Рунгвісаі
Професійний бокс
08:10
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Професійний бокс
07:46
Український боксер жорстко нокаутував свого суперника у другому раунді
Український боксер жорстко нокаутував свого суперника у другому раунді
Професійний бокс
25 червня 22:20
Альварес: «Якщо я знову буду битися з Бівол, то зроблю це в напівважкій вазі»
Альварес: «Якщо я знову буду битися з Бівол, то зроблю це в напівважкій вазі»
Професійний бокс
25 червня 21:40
Тренер Канело назвав фаворита в реванші Усик – Джошуа
Тренер Канело назвав фаворита в реванші Усик – Джошуа
Професійний бокс
25 червня 21:37
Тренер Джошуа: «Ми не знаємо, що буде робити Усик»
Тренер Джошуа: «Ми не знаємо, що буде робити Усик»
Професійний бокс
25 червня 19:50
Всі новини

Популярні новини

«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Артистичне плавання
20 червня 19:04
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
07:46
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки
Бокс Професійний бокс
19 червня 07:37
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Бокс Професійний бокс
21 червня 16:20
3
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Карате
20 червня 19:59
Всі новини