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Промоутер Джошуа – про реванш з Усиком: «Ми готові підписати всі документи протягом 24 годин»

Едді Хірн пояснив, чому бій довелося перенести
Бокс Професійний бокс
08:20
Промоутер Джошуа – про реванш з Усиком: «Ми готові підписати всі документи протягом 24 годин»

Промоутер Ентоні Джошуа (24- 2, 22 КО) Едді Хірн пояснив, чому дату реваншу з Олександром Усиком (19- 0, 13 КО) довелося перенести:

«Очевидно, що ми хотіли провести бій 23 липня, але підійшли до моменту, коли до поєдинку залишилося менше ніж сім тижнів. У нас заплановані глобальні медіа-тури, також у нас є телевізійні права і потрібно укласти міжнародні спонсорські угоди. Ви побачите цей бій в серпні. Прогнозовані дати – 13 і 20.

Ми готові підписати всі документи протягом 24 годин, так що оголошення поєдинку буде дуже скоро. Міжнародний медіа-тур розпочнеться 20 червня або близько того. Бій пройде на Близькому Сході. Схоже, все вже готово. Я прибережу точне місце проведення для анонсу. Це станеться вже дуже скоро. Питання про трансляцію також буде розкритим».

Промоутер Усика Олександр Красюк підтвердив, що реванш перенесений, найімовірніше, на 20 серпня.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Ентоні Джошуа Олександр Усик

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