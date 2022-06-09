Промоутер Джошуа – про реванш з Усиком: «Ми готові підписати всі документи протягом 24 годин»

Промоутер Ентоні Джошуа (24- 2, 22 КО) Едді Хірн пояснив, чому дату реваншу з Олександром Усиком (19- 0, 13 КО) довелося перенести:

Ми готові підписати всі документи протягом 24 годин, так що оголошення поєдинку буде дуже скоро. Міжнародний медіа-тур розпочнеться 20 червня або близько того. Бій пройде на Близькому Сході. Схоже, все вже готово. Я прибережу точне місце проведення для анонсу. Це станеться вже дуже скоро. Питання про трансляцію також буде розкритим».