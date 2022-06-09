Колишній тренер Ф'юрі: «Дуже важливо, щоб Джошуа був здатний зламати ритм Усика»
Промоутер Джошуа – про реванш з Усиком: «Ми готові підписати всі документи протягом 24 годин»
Едді Хірн пояснив, чому бій довелося перенести
08:20
Промоутер Ентоні Джошуа (24- 2, 22 КО) Едді Хірн пояснив, чому дату реваншу з Олександром Усиком (19- 0, 13 КО) довелося перенести:
«Очевидно, що ми хотіли провести бій 23 липня, але підійшли до моменту, коли до поєдинку залишилося менше ніж сім тижнів. У нас заплановані глобальні медіа-тури, також у нас є телевізійні права і потрібно укласти міжнародні спонсорські угоди. Ви побачите цей бій в серпні. Прогнозовані дати – 13 і 20.
Ми готові підписати всі документи протягом 24 годин, так що оголошення поєдинку буде дуже скоро. Міжнародний медіа-тур розпочнеться 20 червня або близько того. Бій пройде на Близькому Сході. Схоже, все вже готово. Я прибережу точне місце проведення для анонсу. Це станеться вже дуже скоро. Питання про трансляцію також буде розкритим».
Промоутер Усика Олександр Красюк підтвердив, що реванш перенесений, найімовірніше, на 20 серпня.
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