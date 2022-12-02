Красюк пояснив, чому бою з Джошуа для Усика стали легшими, ніж з Чісорою

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Промоутер Олександра Усика (20-0, 13 KO) Олександр Красюк розповів, чому бій з Дереком Чісорою (33-12, 23 KO) був для українця важчим, ніж поєдинки з Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO):



У жодному разі не потрібно недооцінювати і внесок Чісори в те, що поєдинок вийшов таким конкурентним. Він не просто чудово виступив. Він готувався до Усика і зумів здивувати того деякими нововведеннями: міняв стійки, починав атаки шульги, здвоюючи джебом. Це було дуже несподівано. Ми зрозуміли, як серйозно він підійшов до підготовки до бою.

Бій вийшов зненацька конкурентним. Судді нарахували 115-113 на користь Усика. Тобто перевага в один раунд. Це означає лише одне. Дерек вміє боксувати. Цей мужик вміє битися…