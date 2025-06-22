Красюк припинив роботу з Усиком після 12 років
Промоутер подякував чемпіону за спільний шлях та назвав його виконанням нездійсненної місії
близько 2 годин тому
Промоутер Олександр Красюк в Instagram оголосив про завершення співпраці з Олександром Усиком (23-0, 14 КО) після 12 років співпраці.
Промоутер назвав їхній спільний шлях «неймовірним».
Двоє юних мрійників зустрілися, щоб змінити гру. 🥊
Ще у 2013 році я дав тобі слово — і дотримав його. 👊🏼
Тоді ніхто не вірив, що ми здатні досягти того, чого прагнемо.
Але з Божою милістю ми виконали, здавалося б, нездійсненну місію.
Віха за віхою, які ми здолали разом:
• Вересень 2016 — чемпіон WBO у напівсередній вазі
• Січень 2018 — чемпіон WBO та WBC у напівсередній вазі
• Липень 2018 — беззаперечний чемпіон у напівсередній вазі
• Вересень 2021 — чемпіон WBO, WBA та IBF у важкій вазі
• Травень 2024 — беззаперечний чемпіон у важкій вазі
Мрія здійснилася!!!
Дякую за все, через що ми пройшли, і за честь бути довічним промоутером Double Undisputed 🙏🏽.
Нехай Господь благословить тебе та скерує твої наступні кроки.
Дякую Богові за все.
Зазначимо, що причини розриву невідомі.
Усик наразі готується до бою з Деніелем Дюбуа 19 липня.