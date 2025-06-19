Колишній тренер Дюбуа відповів, що буде найважливішим у реванші Даніеля з Усиком
Макгіган має питання, чи витримає британець темп українця
близько 3 годин тому
Британський тренер Шейн Макгіган висловився про другий поєдинок Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова екснаставника британця наводить vringe.com:
Я думаю, Даніель зараз у набагато кращій формі. Він точно не прийняв попередній бій, як поразка, що насправді чудово. Він просто ніби відклав це у себе в голові таким чином, що він мав виграти бій. І в нього зараз чудовий хід – Міллер, Хргович, Джошуа. Але я впевнений, що після 4-5 раундів, коли він працюватиме в такому темпі, в якому він не звик працювати, в якому він не любить працювати... Хргович прискорював темп, Джошуа прискорював темп, Міллер змушував його працювати у своєму темпі, але потім Даніель переламав поєдинок. Але Усик б'ється в зовсім іншому темпі. Тому вважаю, що все зведеться до темпу. Це найголовніша річ, яка вимикає твій розум. І коли ти постійно пропускатимеш, ти просто дозволятимеш перемозі вислизати від тебе.
Усик відповів на питання про своє «слабке місце».