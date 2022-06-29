Красюк: «Серця всієї нації будуть з Усиком. Україні потрібна перемога»

Промоутер впевнений, що боксер відчуває додаткову мотивацію

Промоутер чемпіона світу у надважкому дивізіоні Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк впевнений, що його боксер має додаткову мотивацію перед реваншем з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО):

«Я впевнений, що в Усика буде додаткова мотивація. Серця всієї нації будуть з ним, будуть підтримувати його в цьому вкрай важливому поєдинку для всієї країни. Україні потрібна перемога. Вона слугуватиме мотивацією для всієї нації. Це буде не просто додатковим, а неймовірним стимулом для нього перемогти і присвятити цю перемогу батьківщині».

Також в інтерв’ю SecondsOut Красюк розповів як Усик приймав рішення погодитися на другий бій.