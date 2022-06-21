Тоні Белью вважає, що у Усика будуть проблеми в реванші. Він впевнений, що Джошуа боксуватиме по-інакшому

Вірить в британця, навіть в разі поразки

Колишній чемпіон світу Тоні Белью завершив свою кар’єру після поразки від Олександра Усика (19-0, 13 КО) в 2018 році.

Зараз він для DAZN розписав свої думки про реванш українця проти Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО). Проте важко не відзначити те, як він підіграє співвітчизнику:

– Так само, як він підійнявся після поразки Енді Руїсу в 2019 році, Ентоні Джошуа готовий ще раз проявити себе, коли він зустрінеться з Олександром Усиком 20 серпня. Це був цікавий досвід перебувати біля рингу і спостерігати за тим, як Усик у вересні минулого року переміг Джошуа, щоб стати чемпіоном надважкої ваги. І я з нетерпінням чекаю, що принесе друга зустріч.

Довкола цього бою так багато запитань, і, трохи більше ніж за два місяці, як тільки пролунає перший гонг, ми почнемо отримувати відповіді. Цей бій – це все для обидвох цих видатних бійців, і можливість залишити Саудівську Аравію з об’єднаною короною у важкій вазі – це те, що мотивує і Джошуа, і Усика.

Чи може українець, боєць, якого я добре знаю після того, як ділив з ним ринг у 2018 році, бути таким же хорошим, як і минулого року? Його блискуча робота ніг, таймінг і рухи були чимось особливим, і до того часу, поки Джошуа зрозумів, з чим зіштовхнувся, було вже надто пізно, щоб змінити ситуацію – Усик вже був значно попереду на картках.

Чи буде Усик використовувати той самий підхід, чи цього разу він буде очікувати чогось значно іншого від Джошуа? Його боксерських навичок було достатньо, щоб з мінімумом метушні стати чемпіоном світу у двох вагових категоріях. Але це перший реванш у його славетній кар’єрі, і він, безсумнівно, повинен очікувати покращеної версії суперника.

Після поразки від Усика Джошуа вніс величезні зміни у своїй команду: Анхель Фернандес отримав більшу роль, а також прийшов легендарний Роберт Гарсія. Роберт Маккракен більше не бере участі в процесі – і це може бути важливим фактором. Але Джошуа дуже розумна людина, і він повністю усвідомлює, що робить зі своєю командою.

В підготовці до цього бою усі очі будуть прикуті до Роберта Гарсії. Буде цікаво подивитися, що він може змінити в Джошуа на цьому етапі його кар’єри. Він один із найрозумніших тренерів, і він не взявся би за цю роботу, якби не вірив, що може дати результат. Він був переможцем як боєць, він переможець як тренер, і він буде повністю зосереджений на перемозі, готуючи Джошуа до найбільшого випробування в його кар’єрі.

Він хоче, щоб Джошуа стартував набагато активніше, оскільки якщо Усику на початку розв’язати руки, то ви можете просто побачити повторення першого бою. Якщо Джошуа зуміє використовувати свої габарити, швидкість і силу, але буде робити це правильно, тоді зможе привернути увагу Усика і дати йому зрозуміти, що змінився, порівняно з першим боєм. Саме такого підходу має дотримуватися Джошуа. Дайте Усику з самого початку зрозуміти, що він потрапив у жорсткий бій.

Цей бій, після того, що сталося в першому поєдинку, буде на вагу золота для Джошуа. Але не вводьте себе в оману, він буде грозою в цьому дивізіоні, незалежно від результату. Якщо він не зможе здолати Усика, йому, можливо, доведеться на деякий час призупинити свої мрії про титул чемпіона світу, але це не означає, що підйом на вершину не буде насиченим подіями.

Чи можете ви уявити Джошуа проти Деонтея Вайлдера в Америці? Яка це була б бійка між двома вибухонебезпечними бійцями. Джошуа знову може зустрітися з британськими бійцями, такими як Ділліан Вайт або Джо Джойс. Ці бої заповнять будь-який стадіон у Британії. Або навіть великий бій з Тайсоном Ф'юрі. Він все ще залишається величезним боєм, поки вони обидва не вийшли на пенсію.

Але, по-перше, вся увага на 20 серпня і Джошуа проти Усика. Хоч я і вважаю, що його майбутнє яскраве, незалежно від результату, боксери– неймовірно горді люди, і Джошуа відчайдушно хоче помститися. Якщо він зможе перемогти Усика, то його бій проти Ф’юрі стане найбільшим поєдинком, який ми бачили за довгий час. Якщо це буде ніч Усика, то повернення Джошуа до вершини буде важким, але він довів, що любить виклики.

Перша реакція Усика на оголошення реваншу з Джошуа.