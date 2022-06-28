Стаховський і Долгополов закликали донатити волонтерам на «Байрактар»
«Усик битиметься в Саудівській Аравії. Ця країна хоч одну санкцію проти росії ввела?». Стаховський згадав і Ломаченко
Колишня перша ракетка України проїхався по чемпіону світу в хевівейті
Сергій Стаховський / Фото - tennis365.comЕкс-перша ракетка України Сергій Стаховський розкритикував рішення чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкому дивізіоні Олександра Усика (19-0, 13 КО) провести реванш з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) в Саудівській Аравії.
«А про наших спортсменів. Ну, дивіться, Ломаченко записався в тероборону і Усик колись записувався. Але, знаєте, діяти потрібно послідовно. Після 24-го кожен зробив свій вибір, але, як то кажуть, деяких буде виправляти могила. Мені шкода, що люди з таким високим ім'ям, з таким високим реноме, які могли б в реаліях зробити багато в медійному плані, несуть меседж, який не зрозумілий. Він не ясний як там, так і у нас. Така позиція розмиває кордони і це жахливо».
«Дивіться, Усик битиметься в Саудівській Аравії. Ця країна хоч одну санкцію проти Росії ввела? Я, побачивши, що вони будуть битися в Саудівській Аравії, сказав, що це просто знущання. Якщо не вистачає інтелекту людям, то біля них повинні бути ті, у кого цього вистачає. Але не в цьому випадку».
Нагадаємо, реванш між Усик і Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді ( Саудівська Аравія ).
Зоряні боксери вже провели дебютну битву поглядів перед другим поєдинком.
Коментарі 1
Помогаем ему на вырученные деньги вооружать свою армию.