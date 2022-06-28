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«Усик битиметься в Саудівській Аравії. Ця країна хоч одну санкцію проти росії ввела?». Стаховський згадав і Ломаченко

Колишня перша ракетка України проїхався по чемпіону світу в хевівейті
Теніс ATP
17:17
«Усик битиметься в Саудівській Аравії. Ця країна хоч одну санкцію проти росії ввела?». Стаховський згадав і Ломаченко
Сергій Стаховський / Фото - tennis365.com
Екс-перша ракетка України Сергій Стаховський розкритикував рішення чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкому дивізіоні Олександра Усика (19-0, 13 КО) провести реванш з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) в Саудівській Аравії.

«А про наших спортсменів. Ну, дивіться, Ломаченко записався в тероборону і Усик колись записувався. Але, знаєте, діяти потрібно послідовно. Після 24-го кожен зробив свій вибір, але, як то кажуть, деяких буде виправляти могила. Мені шкода, що люди з таким високим ім'ям, з таким високим реноме, які могли б в реаліях зробити багато в медійному плані, несуть меседж, який не зрозумілий. Він не ясний як там, так і у нас. Така позиція розмиває кордони і це жахливо».


«Дивіться, Усик битиметься в Саудівській Аравії. Ця країна хоч одну санкцію проти Росії ввела? Я, побачивши, що вони будуть битися в Саудівській Аравії, сказав, що це просто знущання. Якщо не вистачає інтелекту людям, то біля них повинні бути ті, у кого цього вистачає. Але не в цьому випадку».


Нагадаємо, реванш між Усик і Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді ( Саудівська Аравія ).

Зоряні боксери вже провели дебютну битву поглядів перед другим поєдинком.
Джерело: ukrinform.ua Володимир Кириченко
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Теги

Сергій Стаховський Олександр Усик Ентоні Джошуа Василь Ломаченко

Коментарі 1

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28 червня 2022р. 17:45
Смешно говорить про санкции в Украине. Германия например, хотя бы "Северный поток - 2" закрыла. А мы до сих пор умоляем Путина чуть ли не на коленях, чтобы он не прекращал транзит газа и нефтепродуктов через нашу страну.
Помогаем ему на вырученные деньги вооружать свою армию.
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