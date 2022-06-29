Красюк: «Якщо Усик переможе Джошуа, то пенсія Тайсона Ф’юрі – це не буде велика проблема»

Промоутер чемпіона світу у надважкому дивізіоні Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк впевнений, що в разі перемоги над Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО), їм вдасться організувати бій проти Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО). Його слова наводить SecondsOut:

Чотири пояси – це те, чого в історії боксу в надважкому дивізіоні ще не відбувалося. Це історичний момент. Це не про гроші, це просто спадок. І це справжній стимул для воїна. Якщо боксер справжній чоловік, то він погодиться битися й безкоштовно за такий статус.

Так що не думаю, що це велика проблема – пенсія Тайсона Ф’юрі. Думаю, він легко може прийняти рішення повернутися».