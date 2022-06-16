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Кремльов запропонував провести нові вибори президента IBA

Умар прокоментував рішення CAS
Бокс Аматорський бокс
09:59
Кремльов запропонував провести нові вибори президента IBA
Умар Кремльов / Фото: AIBA

Президент Міжнародної асоціації боксу Умар Кремльов закликав очолювану ним організацію провести нові президентські вибори. Про це повідомила прес-служба IBA.

Відзначимо, що заява Кремльова надійшла після того, як Спортивний арбітражний суд (CAS) вирішив, що нідерландець Борис Ван дер Ворст мав право балотуватися на президентських виборах IBA.

«За вчорашнє рішення CAS Рада директорів IBA зустрінеться 24 червня в Лозанні і обговорить подальші кроки. Сьогодні я написав Раді директорів і рекомендував провести нові вибори.

Я вдячний за надану довіру до мене як на виборах 2020 року, так і в цьому році. Якщо CAS заявив, що мій опонент мав право балотуватися, давайте проведемо нові вибори. Однак, це вирішує Рада директорів IBA.

У боксі ми ніколи не повинні боятися конкуренції. Я на власні очі бачив численна кількість разів, як бокс може змінити життя молодих людей на краще, і я сам пережив це. Бокс дав мені багато в юності. Це значно поліпшило моє майбутнє. Зараз я прийшов до моменту, коли можу повернутися в бокс, значно поліпшивши майбутнє нашого спорту, і я пишаюся цим».

Нагадаємо, раніше Кремлів був переобраний на пост президента без голосування, оскільки він був єдиним кандидатом після не допуску Ван дер Ворста.

Карен Агабекян
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Умар Кремлів

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