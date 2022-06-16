Кремльов запропонував провести нові вибори президента IBA

Умар Кремльов / Фото: AIBA

Президент Міжнародної асоціації боксу Умар Кремльов закликав очолювану ним організацію провести нові президентські вибори. Про це повідомила прес-служба IBA.



Відзначимо, що заява Кремльова надійшла після того, як Спортивний арбітражний суд (CAS) вирішив, що нідерландець Борис Ван дер Ворст мав право балотуватися на президентських виборах IBA.

Я вдячний за надану довіру до мене як на виборах 2020 року, так і в цьому році. Якщо CAS заявив, що мій опонент мав право балотуватися, давайте проведемо нові вибори. Однак, це вирішує Рада директорів IBA.

У боксі ми ніколи не повинні боятися конкуренції. Я на власні очі бачив численна кількість разів, як бокс може змінити життя молодих людей на краще, і я сам пережив це. Бокс дав мені багато в юності. Це значно поліпшило моє майбутнє. Зараз я прийшов до моменту, коли можу повернутися в бокс, значно поліпшивши майбутнє нашого спорту, і я пишаюся цим».