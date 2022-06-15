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Росіянину все з рук не спустять. CAS виніс вирок щодо скандалу в IBA – друг Продивуса Кремльов порушував те ж правило, що і відсторонені кандидати

В Міжнародній боксерській асоціації будуть перевибори
Бокс Аматорський бокс
17:33
Росіянину все з рук не спустять. CAS виніс вирок щодо скандалу в IBA – друг Продивуса Кремльов порушував те ж правило, що і відсторонені кандидати
Фото: ФБУ

CAS постановив, що кандидат на пост президента IBA Борис ван дер Ворст має право балотуватися на виборах очільника Міжнародної боксерської асоціації, які відбулися в травні, повідомляє insidethegames.biz.

Нідерландець та ще три кандидати напередодні виборів були відсторонені. Причиною було назване незначне порушення правил – дострокову агітацію. Відзначимо, що це правило порушив і переобраний президент Умар Кремльов, та на нього жодних санкцій не наклали.

Спортивний арбітражний суд постановив, що за таке правопорушення кандидати заслуговують на попередження або взагалі можна впоратися без жодних покарань. Чотири кандидати, які були відсторонені, заявили про готовність якнайшвидше відновити виборчий процес. Очікується, що рішення CAS змусить IBA провести перевибори.

Нагадаємо, що віце-президент IBA і шанувальник «російського світу» Володимир Продивус намагається всидіти на двох стільцях – нещодавно назвав росію ворогом.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Володимир Продівус Умар Кремлів AIBA

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