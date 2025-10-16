Кріс Юбенк-молодший: «У реванші з Бенном я доведу, хто кращий»
Чемпіон IBO хоче остаточної перемоги 15 листопада
близько 2 годин тому
Кріс Юбенк-молодший
Чемпіон IBO у середній вазі Кріс Юбенк-молодший (35-3, 25 КО) поділився думками про реванш із британським боксером першої середньої ваги Конором Бенном (23-1, 14 КО). Бій відбудеться 15 листопада, повідомляє Bad Left Hook.
«15 листопада я вийду в ринг і розставлю всі крапки над «і». Я виграв перший бій, і хоча пишаюся перемогою, відчуття незавершеності залишилося. Я хотів, щоб Бенн не дожив до 12-го раунду, щоб не було сумнівів, хто кращий. Але він заявляв, що «потряс» мене і був «за удар від перемоги» – це неправда. Цього разу я хочу, щоб усе було остаточно».
33-річний Юбенк переміг Бенна у квітні, але суперечки після бою підігріли інтерес до реваншу.